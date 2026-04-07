Роспотребнадзор контролирует качество водопроводной воды в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность водопроводной воды в Дагестане, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"С самых первых дней … мы начали очень плотный контроль с момента начала ситуации за качеством и безопасностью воды водопроводной", - сказала Попова.
Она уточнила, что Роспотребнадзором проводится необходимый комплекс мер по недопущению ухудшения санэпидобстановки. Глава ведомства добавила, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Дагестане стабильная и контролируемая. Основной риск для республики связан именно с водой, заключила Попова.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.