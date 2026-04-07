Роспотребнадзор контролирует качество водопроводной воды в Дагестане

"С самых первых дней … мы начали очень плотный контроль с момента начала ситуации за качеством и безопасностью воды водопроводной", - сказала Попова.

Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.