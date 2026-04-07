"Роскосмос" планирует производить более тысячи коленных модулей в год

14:00 07.04.2026
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Роскосмос" планирует производить более тысячи высокотехнологичных коленных модулей для протезирования в год, в том числе для участников спецоперации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Роскосмос" совместно с частными компаниями выполняет проекты не только для рынка строительства ракет и спутников, сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием" в рамках Недели космоса-2026.
"Один из таких примеров - производство высокотехнологичного коленного модуля с микропроцессорным управлением для людей с ограничением по здоровью", - отметил Баканов.
По его словам, такие разработки ведутся для того, чтобы помочь российским бойцам, получившим серьезные травмы в ходе спецоперации, вернуться к активной жизни. "Задача - выйти на производство более тысячи таких коленных модулей в год", - добавил глава "Роскосмоса".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Баканов рассказал о космических "суперсилах" России
Вчера, 09:38
 
