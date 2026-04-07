Роскомнадзор прокомментировал сбой в Рунете 6 апреля
18:47 07.04.2026
Роскомнадзор прокомментировал сбой в Рунете 6 апреля

В Роскомнадзоре рассказали о всплеске жалоб россиян на работу "Ростелекома"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всплеск обращений о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов фиксировался вечером 6 апреля, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 21.24 до 23.08 06 апреля фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов", - заявили в ведомстве.
Там отметили, что причиной стал сбой на магистральной сети "Ростелекома".
В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу "Ростелекома", сообщая об общем сбое. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на пике насчитывалось более 4,4 тысячи жалоб за час.
В пресс-службе "Ростелекома" РИА Новости пояснили, что на сеть провайдера была совершена мощная DDoS-атака. Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. Действия киберпреступников были нейтрализованы.
