Экс-замдиректора Росгвардии взяли под стражу в зале суда
15:23 07.04.2026 (обновлено: 15:39 07.04.2026)
Экс-замдиректора Росгвардии взяли под стражу в зале суда

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСергей Милейко
Сергей Милейко. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко после ужесточения приговора по делу о хищении 250 миллионов рублей взяли под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Сегодня суд по требованию прокуратуры с 7 до 8,5 лет ужесточил приговор Милейко.
"Милейко взять под стражу в зале суда", - решила судебная коллегия.
Определение суда фигурант дослушивал уже в "аквариуме", рядом с директором ООО "СпецШвейСнаб" Игорем Шальновым, ещё одним обвиняемым. Шальнову ужесточили приговор с 6,5 до 8 лет.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сергей МилейкоПроисшествия
 
 
