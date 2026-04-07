Экс-замдиректора Росгвардии взяли под стражу в зале суда

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко после ужесточения приговора по делу о хищении 250 миллионов рублей взяли под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Определение суда фигурант дослушивал уже в "аквариуме", рядом с директором ООО "СпецШвейСнаб" Игорем Шальновым, ещё одним обвиняемым. Шальнову ужесточили приговор с 6,5 до 8 лет.