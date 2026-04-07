Росэксимбанк расширил доступ к платформе "Планета" для расчетов - РИА Новости, 07.04.2026
15:09 07.04.2026 (обновлено: 16:05 07.04.2026)
© РИА Новости / Павел Бедняков | Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Росэксимбанк (входит в Группу РЭЦ) расширяет доступ к онлайн-платформе "Планета" – маркетплейсу альтернативных способов международных расчётов, запущенному в 2025 году совместно с партнёрами, говорится в пресс-релизе РЭЦ.
"Платформа сегодня объединяет более 20 валют и проверенные платежные решения в единую инфраструктуру, автоматически подбирая оптимальный канал расчётов для любого региона мира с учётом надёжности и юридической прозрачности. В целях безопасности все сделки проводятся в режиме "безопасная сделка", чтобы исключить финансовый риск участника ВЭД. Общение участников сделок организовано в защищённом контуре платформы. Кроме того, по запросу клиентов есть возможность подключить любую экзотическую валюту и провести в ней платеж", - обращает внимание РЭЦ.
Статуэтки для награждения победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта Экспортер года - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года"
31 марта, 15:58
Один из наиболее востребованных сервисов – агентская модель расчётов с Китаем: полное комплаенс-сопровождение, переводы в юанях по курсу Банка России, отсутствие ограничений по суммам и номенклатуре товаров, защита от "зависших" платежей. Для МСП нет минимального чека транзакции – можно тестировать поставки образцов. Крупный бизнес, в свою очередь, проводит платежи вне классического банковского контура без финансовых и комплаенс-рисков.
"В условиях трансформации международных расчётов бизнесу нужны гибкие и безопасные инструменты. "Планета" автоматизирует документооборот, обеспечивает прозрачность для регуляторов и ускоряет процессы", – отметил председатель правления Росэксимбанка Пётр Засельский.
Платформа доступна банкам, платежным агентам и участникам ВЭД.
Российский экспортный центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Росэксимбанк - специализированный банк для экспортеров и импортеров, входит в структуру Российского экспортного центра (Группа ВЭБ). Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: трансграничные расчеты, пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Муниципальные команды регионов изучили инструменты поддержки экспорта РЭЦ
30 марта, 14:59
 
ЭкономикаРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияКитай
 
 
