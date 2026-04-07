В Воронежской области опровергли сообщения о химической опасности

ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Информация о химической опасности в Воронежской области, распространенная телеканалами, не соответствует действительности, сообщили журналистам в правительстве региона.

"Сигнал относительно химической опасности на ТВ был дан ошибочно. Причину устанавливаем. В регионе объявлялась именно ракетная опасность", - сообщили в правительстве Воронежской области.