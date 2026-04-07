22:39 07.04.2026
В Воронежской области опровергли сообщения о химической опасности

© iStock.com / DedMityay — Вид на Воронеж
Вид на Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Информация о химической опасности в Воронежской области, распространенная телеканалами, не соответствует действительности, сообщили журналистам в правительстве региона.
Около 22.00 мск во вторник по меньшей мере по двум телеканалам передали, что в Воронежской области объявлена химическая опасность. Местные Telegram-каналы опубликовали соответствующие фотографии.
"Сигнал относительно химической опасности на ТВ был дан ошибочно. Причину устанавливаем. В регионе объявлялась именно ракетная опасность", - сообщили в правительстве Воронежской области.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил ракетную опасность в регионе.
