В Воронежской области опровергли сообщения о химической опасности

ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Информация о химической опасности в Воронежской области, распространенная телеканалами, не соответствует действительности, сообщили журналистам в правительстве региона.
Около 22.00 мск во вторник по меньшей мере по двум телеканалам передали, что в Воронежской области объявлена химическая опасность. Местные Telegram-каналы опубликовали соответствующие фотографии.
"Сигнал относительно химической опасности на ТВ был дан ошибочно. Причину устанавливаем. В регионе объявлялась именно ракетная опасность", - сообщили в правительстве Воронежской области.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил ракетную опасность в регионе.