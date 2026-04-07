В Минтруде рассказали, можно ли уволить сотрудника на больничном
10:26 07.04.2026 (обновлено: 12:48 07.04.2026)
В Минтруде рассказали, можно ли уволить сотрудника на больничном

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работодатель в России не может уволить сотрудника по своей инициативе, пока тот находится на больничном, сообщает Минтруд РФ в мессенджере Мах.
"Ограничение действует только для работодателя - он не может прекратить трудовые отношения по своей инициативе, пока сотрудник находится на больничном", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сам россиянин может уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время больничного. Заявление подается в стандартном порядке. Трудовой договор расторгается через 2 недели после того, как работодатель получил заявление.
В сообщении поясняется, что время, которое гражданин провел на больничном, полностью засчитывается в двухнедельный срок со дня подачи заявления. Это значит, что отрабатывать дни, в которые россиянина не было на работе из-за больничного – не нужно.
