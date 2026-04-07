Карпин сравнил работу футбольного тренера и учителя в школе

"100% есть схожесть между работой тренера и учителя. Тренировка - это уже практическое занятие, и оно будет близко к тому, что проводят учителя физкультуры. Но любой учитель и тренер похожи. Это то, что я говорю футболистам: научить нельзя, но можно научиться. Я могу биться об стену головой, но если вы не хотите научиться, то ничего не получится. И в школе, и в футболе", - сказал Карпин журналистам.