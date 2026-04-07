Карпин сравнил работу футбольного тренера и учителя в школе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что работа учителя в общеобразовательной школе и футбольного тренера очень похожи.
Во вторник Карпин встретился со школьниками в рамках мероприятия Российского футбольного союза (РФС) через платформу "Моя школа" при поддержке образовательной платформы "Сферум". Встреча прошла в московской школе номер 1517.
"100% есть схожесть между работой тренера и учителя. Тренировка - это уже практическое занятие, и оно будет близко к тому, что проводят учителя физкультуры. Но любой учитель и тренер похожи. Это то, что я говорю футболистам: научить нельзя, но можно научиться. Я могу биться об стену головой, но если вы не хотите научиться, то ничего не получится. И в школе, и в футболе", - сказал Карпин журналистам.
Тренер отметил, что встречи со школьниками важны для развития футбола в стране.
"Этот проект важен для популяризации футбола в стране с ранних возрастов. "Футбол в школе" - это про массовость, и из этого огромного объема ребят, как получилось со мной 50 лет назад, появляются хорошие футболисты. Не только точечные игроки, которые попали в академии, а именно добавляет массовость и интереса футболу" - добавил он.