ПВО за сутки сбила 217 беспилотников - РИА Новости, 07.04.2026
12:32 07.04.2026
ПВО за сутки сбила 217 беспилотников

ПВО за сутки сбила 217 дронов и три авиационные бомбы

© РИА Новости / Сергей Мирный | Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Средствами ПВО за сутки уничтожены 217 беспилотников и три управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
С момента проведения специальной военной операции были ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 132228 беспилотников, 653 зенитных ракетных комплекса, 28736 танков и других боевых бронированных машин, 1696 боевых машин реактивных систем залпового огня и 34320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 58815 единиц специальной военной автомобильной техники.
