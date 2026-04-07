ПВО за сутки сбила 217 беспилотников

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Средствами ПВО за сутки уничтожены 217 беспилотников и три управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

С момента проведения специальной военной операции были ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 132228 беспилотников, 653 зенитных ракетных комплекса, 28736 танков и других боевых бронированных машин, 1696 боевых машин реактивных систем залпового огня и 34320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 58815 единиц специальной военной автомобильной техники.