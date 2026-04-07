Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 07.04.2026
В Воронежской области ПВО уничтожила 16 беспилотников, ранен один человек

Гусев: в Воронежской области за ночь уничтожили 16 БПЛА, ранен один мужчина

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ПВО за ночь в Воронежской области уничтожила 16 беспилотников, пострадавший при возгорании склада мужчина находится в больнице, производственный процесс на предприятии приостановлен, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавший в результате возгорания мужчина с ожогами находится в больнице. Пожар на складе уже ликвидирован. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен", - написал Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы разрушения мансарды, в одном - окон, ещё в одном - стены.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала