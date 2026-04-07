В Воронежской области ПВО уничтожила 16 беспилотников, ранен один человек

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ПВО за ночь в Воронежской области уничтожила 16 беспилотников, пострадавший при возгорании склада мужчина находится в больнице, производственный процесс на предприятии приостановлен, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавший в результате возгорания мужчина с ожогами находится в больнице. Пожар на складе уже ликвидирован. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы разрушения мансарды, в одном - окон, ещё в одном - стены.
