Путин призвал индивидуально рассматривать дела пострадавших от паводков

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил при оценке ущерба от паводков в Дагестане сохранять индивидуальный подход к каждой пострадавшей семье.

Глава государства отметил, что руководством республики создана 51 рабочая группа по определению ущерба. По словам Путина, это люди, которые должны решать вопросы, связанные с оценкой ущерба, напрямую с пострадавшими семьями.

"Я прошу вас (руководство региона - ред.) индивидуально подходить к каждой конкретной семье, к каждой конкретной ситуации", - сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане.