17:08 07.04.2026
Путин поручил работать с каждой пострадавшей семьей в Дагестане

© РИА Новости / Омар Шапиев
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил при оказании помощи на фоне наводнения в Дагестане работать с каждой пострадавшей семьей, действовать профессионально и системно.
Глава государства во вторник принял участие в большом совещании по ситуации в Дагестане на фоне наводнений.
"Разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую и санитарную обстановку в районах бедствия. А также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально (работать - ред.) с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно", - сказал Путин в ходе совещания.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
