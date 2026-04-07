МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
5 апреля, 07:50