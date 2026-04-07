Рейтинг@Mail.ru
Катар выступает за участие стран региона в соглашении по Ормузскому проливу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 07.04.2026 (обновлено: 15:34 07.04.2026)
Катар выступает за участие стран региона в соглашении по Ормузскому проливу

Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Катар выступает за включение стран региона в любое соглашение по Ормузскому проливу по итогам войны в Иране и международные гарантии по его исполнению, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Любое соглашение относительно Ормузского пролива после войны должно включать региональных участников и иметь международные гарантии", - сказал он.
По словам аль-Ансари, Ормузский пролив является естественной водной артерией, а не созданным людьми каналом, поэтому важно достичь понимания между странами региона о его общей принадлежности.
Аль-Ансари отметил, что существуют различные инициативы по возобновлению прохода через Ормузский пролив, который на данный момент не могут пересекать катарские суда и танкеры.
Из-за эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреОрмузский проливКатарИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала