Катар выступает за участие стран региона в соглашении по Ормузскому проливу

ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Катар выступает за включение стран региона в любое соглашение по Ормузскому проливу по итогам войны в Иране и международные гарантии по его исполнению, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Любое соглашение относительно Ормузского пролива после войны должно включать региональных участников и иметь международные гарантии", - сказал он.

По словам аль-Ансари, Ормузский пролив является естественной водной артерией, а не созданным людьми каналом, поэтому важно достичь понимания между странами региона о его общей принадлежности.

Аль-Ансари отметил, что существуют различные инициативы по возобновлению прохода через Ормузский пролив, который на данный момент не могут пересекать катарские суда и танкеры.