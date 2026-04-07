ГП предъявила иск об обращении в доход России имущества Семенова

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ предъявила иск об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц более чем на 6 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры было установлено, что Семенов вместе с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.

"Игнорируя установленный антикоррупционным законодательством запрет на осуществление предпринимательской деятельности, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. В условиях конфликта интересов, указанные лица сформировали его материальную базу путем наполнения деньгами от государственных заказов", - рассказали в ГП РФ.

Кроме того, добавили в ведомстве, на неподтвержденные доходы они построили загородные дома, приобрели квартиры, апартаменты и иные объекты недвижимости в России и Франции, а также премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц.

Исковое заявление об обращении в пользу государства активов направлено в Никулинский районный суд Москвы.