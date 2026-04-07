РЭЦ и "Сколково" открывают набор на флагманскую программу "Экспортеры 2.0"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Московская школа управления "Сколково" открывают новый набор на флагманскую программу для выхода на мировые рынки "Экспортеры 2.0", сообщают стороны.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Московская школа управления "Сколково" объявили о старте приема заявок на участие в обновленном потоке образовательной программы "Экспортеры 2.0". Обучение, ориентированное на форсированный выход российского бизнеса на международный уровень, начнется 20 июля и продлится четыре месяца", - отмечается в пресс-релизе.

Программа разработана специально для собственников бизнеса, топ-менеджеров и профильных экспортных команд, нацеленных на технологическое лидерство и укрепление позиций на внешних рынках. Ключевым преимуществом для участников является доступ к механизмам государственной поддержки: предприниматели могут получить софинансирование до 80% стоимости обучения, что существенно снижает финансовый барьер для качественной трансформации бизнеса.

В отличие от классических теоретических курсов, "Экспортеры 2.0" - это интенсивный бизнес-акселератор. В течение четырех месяцев под руководством опытных модераторов участники выстроят кастомизированную стратегию экспансии, которая включает: глубокий анализ конкурентной среды и целевых рынков, адаптацию продукта под требования конкретных стран, точный расчет рентабельности и операционных рисков, подготовку экспортного продукта к немедленному запуску.

За шесть лет существования акселератора его выпускниками стали 790 предпринимателей из 45 регионов РФ, успешно поставляющих продукцию в более чем 50 стран. Программа демонстрирует исключительную результативность: каждый третий участник заключает новые экспортные контракты непосредственно в процессе обучения. Средний показатель суммарной экспортной выручки одного потока за время прохождения программы превышает 1 миллиард рублей.

Помимо готовой стратегии, выпускники получают доступ к закрытому сообществу из более чем 70 экспортоориентированных компаний, что открывает возможности для создания партнерств и бесшовного обмена международным опытом. Регистрация на программу "Экспортеры 2.0" доступна на сайте МШУ "Сколково".