12:07 07.04.2026
РЭЦ и "Сколково" открывают набор на флагманскую программу "Экспортеры 2.0"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Московская школа управления "Сколково" открывают новый набор на флагманскую программу для выхода на мировые рынки "Экспортеры 2.0", сообщают стороны.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Московская школа управления "Сколково" объявили о старте приема заявок на участие в обновленном потоке образовательной программы "Экспортеры 2.0". Обучение, ориентированное на форсированный выход российского бизнеса на международный уровень, начнется 20 июля и продлится четыре месяца", - отмечается в пресс-релизе.
Программа разработана специально для собственников бизнеса, топ-менеджеров и профильных экспортных команд, нацеленных на технологическое лидерство и укрепление позиций на внешних рынках. Ключевым преимуществом для участников является доступ к механизмам государственной поддержки: предприниматели могут получить софинансирование до 80% стоимости обучения, что существенно снижает финансовый барьер для качественной трансформации бизнеса.
В отличие от классических теоретических курсов, "Экспортеры 2.0" - это интенсивный бизнес-акселератор. В течение четырех месяцев под руководством опытных модераторов участники выстроят кастомизированную стратегию экспансии, которая включает: глубокий анализ конкурентной среды и целевых рынков, адаптацию продукта под требования конкретных стран, точный расчет рентабельности и операционных рисков, подготовку экспортного продукта к немедленному запуску.
За шесть лет существования акселератора его выпускниками стали 790 предпринимателей из 45 регионов РФ, успешно поставляющих продукцию в более чем 50 стран. Программа демонстрирует исключительную результативность: каждый третий участник заключает новые экспортные контракты непосредственно в процессе обучения. Средний показатель суммарной экспортной выручки одного потока за время прохождения программы превышает 1 миллиард рублей.
Помимо готовой стратегии, выпускники получают доступ к закрытому сообществу из более чем 70 экспортоориентированных компаний, что открывает возможности для создания партнерств и бесшовного обмена международным опытом. Регистрация на программу "Экспортеры 2.0" доступна на сайте МШУ "Сколково".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
