Названы профессии в металлургии, популярные у зумеров

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Самой востребованной профессией в сфере металлургии среди соискателей в возрасте от 18 до 24 лет стал механик - в среднем кандидаты ожидают получать 89 тысяч рублей в месяц, также в лидерах - шлифовщик, литейщик и штамповщик, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

« "По итогам первого квартала 2026 года наиболее востребованной среди молодых специалистов стала профессия механика - именно эта вакансия получила наибольшее количество откликов на платформе, а средние зарплатные ожидания составили 89 148 рублей в месяц", - рассказал он.

Второй по востребованности вакансией в сфере металлургии среди молодежи стала профессия шлифовщика. Средние зарплатные ожидания на эту позиции - 85 217 рублей в месяц, а выбирают ее молодые люди из-за разнообразности задач и возможности наблюдать наглядный прогресс - как деталь улучшается от шага к шагу.

Третье место, среди интересных зумерам вакансий, занимает позиция литейщика, где кандидаты рассчитывали получать 88 462 рубля в месяц. Молодежь выбирают эту профессию из-за возможности быстро овладеть редкими инженерно-техническими навыками.

Замыкает четверку лидеров по востребованности среди молодых соискателей профессия штамповщика, где будущие специалисты ожидали получать 70 200 рублей в месяц. Зумеры выбирают эту работу, чтобы получить опыт к смежным техническим профессиям: наладчику, оператору станков, мастеру участка.

Отмечается, что молодежь предпочитает быстрый вход в профессию без долгого обучения, практическую работу руками с современным оборудованием и видимый результат. Кроме того, они рассчитывают на возможность высокого заработка с четким ростом зарплаты по разрядам, стабильный спрос на заводах, сменные графики и карьерные перспективы до мастера или наладчика.

По словам Губанова, по итогам первых месяцев текущего года на соискателей-зумеров пришлось 19% от общего количества резюме, связанных с металлургией, что показывает возрастающий интерес к отрасли среди молодежи.

Эксперты проанализировали резюме соискателей в возрасте от 18 до 24 лет к вакансиям в сфере металлургии, а также определили среднюю желаемую зарплату кандидатов на основе данных из их резюме.