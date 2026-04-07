Поставщика оштрафовали за просроченные батончики на рейсе из Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области признал виновным поставщика бортового питания АО "Аэромар-ДВ" авиакомпании "Россия", 92 пассажиров которой на рейсе иза Благовещенска в Южно-Сахалинск накормили просроченными батончиками и назначил штраф в 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в пресс-служба суда.