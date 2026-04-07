Поставщика оштрафовали за просроченные батончики на рейсе из Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области признал виновным поставщика бортового питания АО "Аэромар-ДВ" авиакомпании "Россия", 92 пассажиров которой на рейсе иза Благовещенска в Южно-Сахалинск накормили просроченными батончиками и назначил штраф в 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в пресс-служба суда.
С заявлением в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру обратилась пассажирка, летевшая 11 октября 2025 года рейсом сообщением Благовещенск - Южно-Сахалинск. Проверка установила, что АО "Аэромар-ДВ" на основании договора, заключенного с АО "Авиакомпания Россия", поставило на рейс злаковые батончики, срок годности которых истек еще в июле 2024 года. Прокуратура просила Арбитражный суд Амурской области привлечь к административной ответственности поставщика бортового питания.
"Признали общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43. КоАП РФ, и назначили наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей", - сообщили агентству в суде.