Число жертв пожара на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до 12

КАЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло с 11 до 12 человек, поисковая операция завершена, сообщила компания.
"Поисковая операция на территории "Нижнекамскнефтехима" завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим", - говорится в сообщении.
Далее приводится список 12 погибших.
После ликвидации на предприятии открытого горения 1 апреля "Нижнекамскнефтехим" сообщал, что три человека погибли, а девять человек с момента начала пожара на связь не вышли. В понедельник, 6 апреля, компания подтвердила гибель 11 человек, поиски еще одного пропавшего продолжались.
На территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" 31 марта произошли возгорание и взрыв. В результате погибли сотрудники предприятия и пожарный МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал в день ЧП, что всего в больницы были доставлены 72 пострадавших. По последним данным, 25 человек остаются в больницах Москвы, Казани и Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.