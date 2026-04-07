Синоптик рассказал, когда в Москве начнется потепление

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Потепление с температурой существенно выше климатической нормы придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что снегопады придут в Москву в четверг, образуется снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы.
"На следующей неделе весна вернет свои позиции, потеплеет не только до климатической нормы, и даже существенно выше ее", - рассказал агентству Тишковец.