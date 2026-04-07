Попова дала прогноз периода дезинфекции после отхода воды в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Создан оптимистичный прогноз на период дезинфекции после освобождения территорий Дагестана от воды, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент России Владимир Путин во вторник провел большое совещание по ситуации в Дагестане на фоне наводнений.
«
"На территории подтопленных нет ни одного скотомогильника, который всегда доставляет нам много рисков. Нет складов ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), нет полигонов твердых бытовых отходов, нет несанкционированных свалок. И это позволяет нам создать более оптимистичный прогноз на период обработки, после того как будут освобождены эти территории от воды", - сказала Попова.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.