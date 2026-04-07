Детям и внукам финансово помогают 60 процентов россиян, показал опрос

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше 90% россиян положительно относятся к финансовой помощи своим детям и внукам, а 60% уже оказывают ее, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

« "Всего свыше 90% россиян положительно относятся к финансовой поддержке детей и внуков, при этом 6 из 10 опрошенных соотечественников уже оказывают ее в той или иной форме", – выяснили аналитики, опросив три тысячи россиян.

Отмечается, что четверть их тех, кто помогает, делают это по необходимости, 11% используют банковский вклад, чтобы формировать накопления на финансовую подушку безопасности для детей. Каждый десятый дарит деньги на праздники, а 15% стараются отправлять посильную сумму каждый месяц, уточняется в исследовании.

Почти треть опрошенных ответили, что хотели бы помогать детям, но пока у них нет такой возможности. При этом 8% убеждены, что дети должны справляться со всеми финансовыми вопросами самостоятельно.

Среди тех, кто ежемесячно присылает деньги детям и внукам, большинство (57%) выделяют сумму до 10 тысяч рублей. Четверть респондентов этой группы переводят до 15 тысяч рублей, 3% - больше этой суммы. Остальные 15% указали, что сумма каждый раз варьируется исходя из финансовых обстоятельств.

Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак подчеркнул, что финансовая поддержка внутри семьи – один из механизмов адаптации к периодическим волнам турбулентности в экономике.