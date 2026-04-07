Синоптик назвала лучшие дни для прогулок по Москве на этой неделе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ближайшие суббота и воскресенье являются самыми благоприятными днями для прогулок в Москве, несмотря на небольшие кратковременные осадки, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Субботу и воскресенье можно отнести к самым благоприятным и теплым дням для прогулки по Москве на этой неделе, несмотря на небольшие осадки. В первый день выходных ожидается от 6 до 11 градусов тепла, а в последний день выходных воздух прогреется до 15 градусов тепла", - рассказала синоптик.