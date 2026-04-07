В Росгидрометцентре расказали о причине подтопления в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Масштабные подтопления в Дагестане были вызваны обильными осадками, которые прошли по всему Кавказу, и рельефом республики, предположения о разгоне облаков в Иране как возможной причине катаклизмов – полная ерунда, заявил РИА Новости начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
По словам эксперта, в этом году в Москве стояла область высокого давления, из-за чего циклоны сместились на юг, через Грецию и Черное море, на Кавказ. В Дагестане, как и в других регионах Кавказа, дожди идут постоянно.
"Циклоны на Кавказе круглый год, и хотя 50 миллиметров осадков — не так много для этого региона, совпадение с конкретной местностью привело к наводнениям. И, к сожалению, они будут продолжаться, так как это лотерея, где невозможно предсказать, куда именно ударит стихия", — подытожил Цыганков.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
