В Росгидрометцентре расказали о причине подтопления в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Масштабные подтопления в Дагестане были вызваны обильными осадками, которые прошли по всему Кавказу, и рельефом республики, предположения о разгоне облаков в Иране как возможной причине катаклизмов – полная ерунда, заявил РИА Новости начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Циклоны на Кавказе круглый год, и хотя 50 миллиметров осадков — не так много для этого региона, совпадение с конкретной местностью привело к наводнениям. И, к сожалению, они будут продолжаться, так как это лотерея, где невозможно предсказать, куда именно ударит стихия", — подытожил Цыганков.