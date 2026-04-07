Синоптик назвала регионы России, где в пятницу будет идти мокрый снег - РИА Новости, 07.04.2026
04:05 07.04.2026
Синоптик назвала регионы России, где в пятницу будет идти мокрый снег

РИА Новости: на Урале и в Приамурье ожидаются сильные дожди с мокрым снегом

Снег - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Снег. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Свердловской области, в Пермском крае, на юге Хабаровского края, на Чукотке и Сахалине, а также на юге Амурской области, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Свердловской области, в Пермском крае, на юге Хабаровского края и на юге Амурской области. А также сильные осадки в виде снега и мокрого снега пройдут на восточном побережье Чукотского автономного округа и в центральном и южном районах Сахалина, где может выпасть от 15 до 20 сантиметров мокрого снега", - рассказала синоптик.
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Ученый предупредил об опасном подъеме воды в одном из регионов России
1 апреля, 08:11
 
