Москвичам рассказали о погоде на Пасху

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воздух в Москве на Пасху прогреется до плюс 13 градусов, осадки маловероятны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в четверг и пятницу погоду в столице сформирует северо-западная периферия циклона. Он вызовет в регионе кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега и опустит температуру на три-четыре градуса ниже климатической нормы.
"Предварительный прогноз - благоприятный. Мы ожидаем, что закончится холодная волна к воскресенью и погода будет улучшаться. Ночью еще холодно: около нулевой отметки температура в Москве и от минус 2 до плюс 2 градусов будет в районах Московской области", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что днем в столице ожидается от плюс 11 до плюс 13 градусов и от 9 до 14 градусов тепла - в районах Московской области.
"При этом вероятность осадков в этот день невелика", - заключил Леус.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.
