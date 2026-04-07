Москвичам рассказали о погоде на Пасху - РИА Новости, 07.04.2026
02:10 07.04.2026
Москвичам рассказали о погоде на Пасху

РИА Новости: синоптик Леус рассказал о потеплении в Москве на Пасху

© РИА Новости / Евгений Биятов
Люди гуляют по площади Северного речного вокзала возле праздничных конструкций в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Люди гуляют по площади Северного речного вокзала возле праздничных конструкций в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воздух в Москве на Пасху прогреется до плюс 13 градусов, осадки маловероятны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в четверг и пятницу погоду в столице сформирует северо-западная периферия циклона. Он вызовет в регионе кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега и опустит температуру на три-четыре градуса ниже климатической нормы.
«
"Предварительный прогноз - благоприятный. Мы ожидаем, что закончится холодная волна к воскресенью и погода будет улучшаться. Ночью еще холодно: около нулевой отметки температура в Москве и от минус 2 до плюс 2 градусов будет в районах Московской области", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что днем в столице ожидается от плюс 11 до плюс 13 градусов и от 9 до 14 градусов тепла - в районах Московской области.
«
"При этом вероятность осадков в этот день невелика", - заключил Леус.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.
