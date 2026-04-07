Свыше 12 тысяч рабочих мест для несовершеннолетних появилось в Подмосковье

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Московской области активно проводят мероприятия по расширению возможности для трудоустройства подростков на время каникул. Об этом сообщил 360.ru

К концу марта 161 предприятие подписало соглашения о создании более 12 тысяч рабочих мест для несовершеннолетних. Молодым людям предлагают попробовать себя в самых разных сферах: от работы курьером и аниматором до выполнения обязанностей сотрудника пункта выдачи заказов и участия в благоустройстве территорий.

"За первый квартал свыше тысячи ребят временно трудоустроились. В прошлом году временную работу смогли найти более 20 тысяч подростков", – заявил председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.