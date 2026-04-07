Подозреваемый в убийстве родителей в Таганроге был судим за наркотики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве своих родителей в Таганроге Ростовской области, был судим за наркотики и сам их употреблял, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как ранее информировал областной СК, 6 апреля в одном из частных домов в городе были обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти. Полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу - Варшама Давтяна 1993 года рождения. Как уточнял РИА Новости источник, подозреваемый - сын убитых.
"Разыскиваемый ранее был судим за наркотики и сам их употреблял", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчину еще не задержали.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Прокуратура области взяла под контроль ход и результаты его расследования.
