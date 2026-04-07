Рейтинг@Mail.ru
Большинство выпускников педвузов остаются работать в школах Подмосковья
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:54 07.04.2026
Большинство выпускников педвузов остаются работать в школах Подмосковья

Более 85% выпускников педвузов остаются работать в школах Московской области

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 85% выпускников педагогических вузов остаются работать в школах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что подмосковные педагогические вузы каждый год выпускают около 1,5 тысячи учителей, а более 90% старшекурсников успешно совмещают учебу с работой в школах региона.
Специалисты Мосавтодора в Подмосковье приступили к уборке дорог после зимы - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Дорожные службы Московской области начали убирать дороги после зимы
13:37
"Сегодня более 85% выпускников педагогических вузов остаются работать в школах Подмосковья — это показатель того, что нам удалось выстроить системную модель подготовки и сопровождения молодых специалистов. Мы начинаем работать со студентами уже с первых курсов, помогаем им определиться с карьерной траекторией, даем возможность совмещать учебу с практикой и обеспечиваем поддержку на старте профессии. Наша задача — не просто подготовить учителя, а закрепить его в системе образования региона, и мы видим, что эта модель дает результат", — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Так, студенты закреплены за наставниками на срок до трех лет после окончания вуза и имеют доступ к базе педагогических вакансий Московской области. В ней хранится информация о рейтинге каждого студента на протяжении всего обучения для удобства работодателей. В преддипломный период университеты организуют распределение выпускников на трудоустройство.
Для молодых педагогов предусмотрена финансовая поддержка со стороны правительства Московской области. Так, при приеме на работу в школы Подмосковья молодым специалистам полагается пособие — 150 тысяч рублей. Из них 50 тысяч выплачиваются при трудоустройстве, а 100 тысяч — по окончании второго года работы. При этом получивший пособие молодой педагог должен отработать учителем в регионе не менее трех лет.
Также в течение трех лет после трудоустройства молодые специалисты могут получать доплату размером 6 тысяч рублей каждый месяц. Ежемесячная надбавка предусмотрена и за классное руководство — она составляет в населенных пунктах с численностью населения 100 тысяч человек и более в размере 11 тысяч рублей, в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек в размере 16 тысяч рублей.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Первые заявления на переселение из аварийного жилья подали в Подмосковье
3 апреля, 15:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)учителяЛюдмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала