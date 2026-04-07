Большинство выпускников педвузов остаются работать в школах Подмосковья

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 85% выпускников педагогических вузов остаются работать в школах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что подмосковные педагогические вузы каждый год выпускают около 1,5 тысячи учителей, а более 90% старшекурсников успешно совмещают учебу с работой в школах региона.

"Сегодня более 85% выпускников педагогических вузов остаются работать в школах Подмосковья — это показатель того, что нам удалось выстроить системную модель подготовки и сопровождения молодых специалистов. Мы начинаем работать со студентами уже с первых курсов, помогаем им определиться с карьерной траекторией, даем возможность совмещать учебу с практикой и обеспечиваем поддержку на старте профессии. Наша задача — не просто подготовить учителя, а закрепить его в системе образования региона, и мы видим, что эта модель дает результат", — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

Так, студенты закреплены за наставниками на срок до трех лет после окончания вуза и имеют доступ к базе педагогических вакансий Московской области. В ней хранится информация о рейтинге каждого студента на протяжении всего обучения для удобства работодателей. В преддипломный период университеты организуют распределение выпускников на трудоустройство.

Для молодых педагогов предусмотрена финансовая поддержка со стороны правительства Московской области. Так, при приеме на работу в школы Подмосковья молодым специалистам полагается пособие — 150 тысяч рублей. Из них 50 тысяч выплачиваются при трудоустройстве, а 100 тысяч — по окончании второго года работы. При этом получивший пособие молодой педагог должен отработать учителем в регионе не менее трех лет.