Пезешкиан заявил о готовности 14 миллионов иранцев защищать страну
11:28 07.04.2026
Пезешкиан заявил о готовности 14 миллионов иранцев защищать страну

Пезешкиан: 14 миллионов иранцев готовы пожертвовать собой ради защиты страны

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности более 14 миллионов иранцев защищать страну.
"Более 14 миллионов храбрых иранцев к настоящему моменту заявили о готовности пожертвовать жизнью для защиты Ирана. Я также жертвовал собой, жертвую и буду жертвовать", - написал Пезешкиан в соцсети X.
Ранее в Иране на фоне информации о возможном наземной операции США была запущена кампания по набору добровольцев для защиты Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
7 марта, 11:49
 
