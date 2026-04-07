Пезешкиан заявил о готовности 14 миллионов иранцев защищать страну

ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности более 14 миллионов иранцев защищать страну.
Ранее в Иране на фоне информации о возможном наземной операции США была запущена кампания по набору добровольцев для защиты Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.