Песков рассказал об интересе к российским энергоресурсам на мировом рынке

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские энергоресурсы пользуются большим спросом на мировом рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", — сказал он.
Сейчас весь мир переживает энергетический кризис, масштабы которого увеличиваются ежедневно. Это привело к полному изменению рыночной конъюнктуры, отметил Песков.
"Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам", — добавил он.
В начале марта Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно уже сейчас прекратить поставки топлива европейским странам, ведь они и так планируют практически полностью отказаться от него. Москве же следует проработать экспорт на другие перспективные торговые площадки и закрепиться там. И в этом, подчеркнул президент, нет никакой политической подоплеки.