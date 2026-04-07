Сотрудник на компрессорной станции предприятия ООО "РН-Пурнефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото

Песков рассказал об интересе к российским энергоресурсам на мировом рынке

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские энергоресурсы пользуются большим спросом на мировом рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", — сказал он.

Сейчас весь мир переживает энергетический кризис, масштабы которого увеличиваются ежедневно. Это привело к полному изменению рыночной конъюнктуры, отметил Песков.

"Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам", — добавил он.