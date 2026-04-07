В ОАЭ считают, что влияние Израиля в регионе Персидского залива усилится

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Влияние Израиля в регионе Персидского залива после конфликта вокруг Ирана только усилится, заявил советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш.
"Мы также увидим, как израильское влияние в Персидском заливе станет более заметным", - заявил Гаргаш в интервью телеканалу Euronews.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.