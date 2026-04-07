Кремль не может анализировать причины ЧП в пермской школе, заявил Песков

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль не может анализировать причины ЧП в школе Пермского края, это дело специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник подросток напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).
"Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры. И, конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу", - сказал Песков журналистам, комментируя происшествие.