Ученика, напавшего на педагога в Добрянке, ранее не допустили к экзамену

ДОБРЯНКА (Пермский край), 7 апр – РИА Новости. Ученик, напавший на учительницу у входа в школу в Добрянке в Пермском крае, ранее не был допущен до экзамена по русскому языку, рассказал РИА Новости учащийся этой школы.
"(Его – ред.) не допустили к экзаменам", - сказал собеседник агентства.
Ученик уточнил, что речь идет об экзамене по русскому языку.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник подросток напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).