Фидан обсудил с главой МИД Пакистана прекращение конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 07.04.2026
23:49 07.04.2026 (обновлено: 23:55 07.04.2026)
Фидан обсудил с главой МИД Пакистана прекращение конфликта вокруг Ирана

© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, обсудив дипломатические усилия по прекращению войны вокруг Ирана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что призвал США и Иран прекратить военные действия на две недели для проведения дипломатической работы по достижению соглашения о завершении конфликта между странами.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (7 апреля) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром в рамках дипломатических усилий, направленных на прекращение войны (вокруг Ирана - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
В мире, Пакистан, Иран, Турция, Военная операция США и Израиля против Ирана, Шехбаз Шариф, Хакан Фидан
 
 
