Фидан обсудил с главой МИД Пакистана прекращение конфликта вокруг Ирана

АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, обсудив дипломатические усилия по прекращению войны вокруг Ирана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.