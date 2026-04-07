Фидан обсудил с главой МИД Пакистана прекращение конфликта вокруг Ирана

АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, обсудив дипломатические усилия по прекращению войны вокруг Ирана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что призвал США и Иран прекратить военные действия на две недели для проведения дипломатической работы по достижению соглашения о завершении конфликта между странами.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.