Источник рассказал о сложностях в переговорах по Ирану

АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. Переговорный процесс вокруг Ирана остаётся сложным, позиции сторон по ключевым вопросам диаметрально противоположны, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются и идут хорошо при участии вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа.
"Переговоры по Ирану проходят в крайне сложной атмосфере, позиции сторон по ряду ключевых вопросов остаются диаметрально противоположными. Это существенно затрудняет выработку компромиссных решений и требует дополнительных дипломатических усилий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обсуждения продолжаются, однако на текущем этапе говорить о быстром прогрессе не приходится.
Источник добавил, что Турция внимательно следит за развитием ситуации и выступает за дипломатическое урегулирование, способное снизить напряжённость в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.