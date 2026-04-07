Ученый рассказал о повороте сибирских рек в Центральную Азию - РИА Новости, 07.04.2026
04:47 07.04.2026
Ученый рассказал о повороте сибирских рек в Центральную Азию

© РИА Новости / Фред Гринберг | Закат на Енисее
Закат на Енисее. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Переброска стока сибирских рек актуальна для южных регионов РФ, Центральной Азии, новых регионов и Крыма, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"Есть регионы, где промышленности и сельскому хозяйству требуется больше воды, чем могут предоставить естественные, местные водные объекты. Там возникает запрос на дополнительный источник", - сказал Болгов.
Дрейфующее скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Черном море обнаружили "айсберг"
4 февраля, 17:01
Он отметил, что для Центральной Азии имеются прогнозы, которые говорят о том, что страны в регионе скоро исчерпают свои водные ресурсы и, возможно, обратятся к России.
"Кроме этого, у нас есть новые территории, на которых водных ресурсов не хватает, с Украины поступает мало воды. Крым, который остался практически без воды, находится на голодном водном пайке", - отметил ученый.
Теоретически часть проблем с водоснабжением упомянутых регионов может быть решена за счет переброски стока из более водообильных регионов, заключил Болгов.
В СССР с 1968 года проектировали переброску сибирских рек в Центральную Азию, но в 1986 году проект закрыли после масштабной экологической экспертизы и протестов ученых. Именно в ходе тех работ были собраны уникальные гидрологические данные, которые до сих пор используют для оценки климатических изменений. Сегодня, когда водный дефицит вновь актуален для юга России и Центральной Азии, советские наработки по "повороту рек" снова привлекают внимание.
Каспийское море - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Ученый рассказал о переброске воды из северных рек в Каспийское море
Вчера, 05:28
 
