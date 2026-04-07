Рейтинг@Mail.ru
В России начался мониторинг социально-экономического положения пенсионеров
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 07.04.2026 (обновлено: 13:21 07.04.2026)
В России начался мониторинг социально-экономического положения пенсионеров

Перейти в медиабанк
Пенсионеры отдыхают на набережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) начала работу над докладом о социально-экономическом положении пенсионеров в России, аналитики оценят уровень жизни людей пенсионного возраста и ключевые показатели благополучия, сообщила РИА Новости заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.
"Работа над докладом о социально-экономическом положении старшего поколения в России уже началась. Доклад носит мониторинговый характер, структура организуется вокруг ключевых целей и показателей Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года и плана ее реализации", - сказала Синявская.
По словам эксперта, в структуру доклада войдут показатели активного долголетия и качества жизни пожилых россиян.
Синявская также отметила, что при подготовке исследования планируется использовать широкий массив данных, включая материалы Росстата и опросы НИУ ВШЭ, а также мониторинг экономического положения и здоровья населения, исследования старшего поколения и данные о поведении домохозяйств.
Эксперт ВШЭ добавила, что завершить работу над докладом планируется до конца ноября 2026 года.​
ОбществоРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала