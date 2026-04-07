Попова анонсировала дезинфекцию территорий Дагестана после паводка

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала проведение дезинфекции территорий Дагестана, которые ранее были затоплены.
"Мы рассчитываем вместе с коллегами, и об этом уже (глава Республики Дагестан - ред.) Сергей Алимович (Мельников - ред.) сказал, на период, когда будут очищены территории для того, чтобы проводить дезинфекцию, дезинфекцию дворов, дезинфекцию домов. Все расчеты есть, все потребности понятны, количество бригад, которые будут это делать, тоже сегодня рассчитаны", - сказала Попова в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.