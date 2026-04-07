Журова допустила, что Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может сохранять спортивные амбиции, в том числе стремление завоевать олимпийское золото.
Овечкин представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. 6 апреля 2025 года россиянин забросил свою 895-ю шайбу и опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он отметился голом во втором периоде гостевого матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Сейчас на счету 40-летнего россиянина 928 голов в 1569 матчах регулярных чемпионатов.
"Не исключаю, что у него есть и спортивные амбиции. Например, стать олимпийским чемпионом. До следующей Олимпиады еще есть время, и многое будет зависеть от обстоятельств, в том числе допуска нашей команды", - сказала Журова.
По словам собеседницы агентства, дальнейший путь Овечкина будет зависеть только от решения самого спортсмена. "Здесь все зависит только от самого Саши. Диктовать ему какие-то условия невозможно. Он настолько многогранный человек, что может реализовать себя в самых разных направлениях. Он может быть играющим тренером - продолжать играть и передавать опыт. Может создать свою школу или академию. Это может быть как бизнес-проект, так и благотворительный", - подчеркнула она.
Журова также считает, что Овечкин также может просто посвятить время семье, которой, возможно, раньше уделял меньше внимания из-за постоянных сборов и соревнований.