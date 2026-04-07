14:00 07.04.2026 (обновлено: 14:06 07.04.2026)

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" состоится Неделя космоса

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Неделя космоса состоится в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ с 7 по 12 апреля, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении указывается, что программу мероприятия подготовили совместно с центром "Космонавтика и авиация". Все дни для гостей будет проходить космическая викторина, за правильные ответы участники получат памятные призы.
"Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому – через игру, живое общение и личное участие"- приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, такие проекты помогают укреплять статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится ряд лекций -"Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод", "Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции", "Маяки в океане звезд". Спикерами станут старшие экскурсоводы центра "Космонавтика и авиация", добавляется в пресс-релизе департамента градостроительной политики.
Также для детей подготовили мастер-класс по созданию космического панно. На протяжении всей недели в павильоне будут проходить светотехнические шоу каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.
Сейчас Московский фонд реновации жилой застройки, который реализует программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех застройщиков России. Всего по реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья.
 
