Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" состоится Неделя космоса

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Неделя космоса состоится в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ с 7 по 12 апреля, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении указывается, что программу мероприятия подготовили совместно с центром "Космонавтика и авиация". Все дни для гостей будет проходить космическая викторина, за правильные ответы участники получат памятные призы.

"Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому – через игру, живое общение и личное участие"- приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По его словам, такие проекты помогают укреплять статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится ряд лекций -"Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод", "Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции", "Маяки в океане звезд". Спикерами станут старшие экскурсоводы центра "Космонавтика и авиация", добавляется в пресс-релизе департамента градостроительной политики.

Также для детей подготовили мастер-класс по созданию космического панно. На протяжении всей недели в павильоне будут проходить светотехнические шоу каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.