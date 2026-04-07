Остров Харк: география, нефть и стратегическое значение в конфликте с США

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по острову Харк, сердцу экспорта иранской нефти, если мирная сделка с Тегераном сорвется. Кроме того, некоторые западные СМИ утверждают, что Пентагон готовится высадить здесь десант.

В чем стратегическое значение острова Харк и почему он так интересен Штатам?

Где находится остров Харк

Харк (также встречается написание Харг) — это небольшой коралловый остров, расположенный в Персидском заливе.

География, размеры и положение в Персидском заливе

На карте остров выглядит почти незаметным.

Он расположен в северной части Персидского залива примерно в двадцати пяти километрах от иранского побережья, к северо-западу от Бушера. Площадь — двадцать квадратных километров.

Главное преимущество — акватория обладает значительной глубиной (до 30–32 метров), что позволяет принимать крупнейшие в мире суда. А коралловые рифы вокруг острова служат естественными волнорезами, снижая воздействие штормов и волн на пришвартованные суда.

Почему Харк критически важен для Ирана

Остров Харк служит для Ирана основной "топливной артерией".

На него приходится около 90–95% всего морского экспорта нефти. Там расположены десятки крупных резервуаров, а общая емкость хранилищ оценивается примерно в 28-30 миллионов баррелей.

В среднем через терминалы проходит от 1,5 до 1,7 млн баррелей в сутки. В феврале 2026 года, на фоне ожидаемого обострения конфликта, Иран увеличил отгрузку до рекордных 3,79 млн баррелей в сутки.

Основным и практически монопольным покупателем иранского сырья является Китай. Он закупает от 80% до 91% всей нефти, уходящей с острова Харк.

Почему США уделяют Харку такое внимание

По данным Axios, для "экономического нокаута" Тегерана Вашингтон рассматривает возможность захвата острова.

Харк как точка давления на Тегеран

Любая остановка терминала означает мгновенную потерю основного притока валюты. Это может привести к коллапсу бюджета, остановке социальных программ и обесцениванию национальной валюты, риала.

Плюс, с помощью острова Вашингтон сможет оказывать давление на Пекин, ограничивая поставки в Китай.

© AP Photo / Altaf Qadri Танкеры вблизи Ормузского пролива

Военная и стратегическая роль острова

Остров Харк — это не только нефтяной терминал, но и мощная крепость в Персидском заливе.

Его расположение позволяет Ирану контролировать северную часть залива. Здесь размещены базы ВМС и ВВС КСИР, скоростные катера, ракетные установки и аэродром, способный принимать военно-транспортные самолеты и истребители.

Значительная часть военных объектов, складов боеприпасов и узлов связи скрыта в скалистом грунте острова, что делает их устойчивыми к авиаударам.

Связь с Ормузским проливом и безопасностью судоходства

Харк является ключевым звеном в иранской стратегии "контроля доступа" (A2/AD) к Ормузскому проливу — главной энергетической артерии мира.

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса

Любая угроза Харку со стороны Запада автоматически ставит под удар безопасность всего судоходства. Иран неоднократно заявлял: если они потеряют возможность экспортировать нефть через Харк, то никто не сможет вывозить сырье через Ормузский пролив.

Что будет, если по Харку нанесут удар или попытаются захватить

Возможная высадка американских военных на Харке означала бы переход войны на новый этап. В таком случае реакция Тегерана, как пишут СМИ, будет невероятно жесткой.

Седьмого апреля стало известно, что США и Израиль нанесли удары по острову. Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Вашингтоне, целями стали военные объекты, в том числе бункеры, радиолокационная станция и склад боеприпасов. А по информации иранского агентства ILNA, нефтяная инфраструктура не получила повреждений.

Последствия для Ирана

Удар по крупным резервуарам и портовым сооружениям почти наверняка приведет к огромным пожарам, загрязнению вод и большому экологическому ущербу морской среде по всему Персидскому заливу.

Кроме того, может начаться война на уничтожение нефтяной инфраструктуры всего региона. Цены на нефть тогда улетят в космос, что глобально скажется на мировой экономике.

Нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в "горы пепла", если США ударят по объектам острова Харк, заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазл Шекарчи.

© AP Photo / Vahid Salemi Иранский флаг на площади Азади в Тегеране

"Если США нападут, <...> сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла", — сказал Шекарчи.

Противники Ирана в случае нападения на остров будут унижены, последствия на них будут сильнее, чем от перекрытия судоходства в Ормузском проливе, высказался пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни.

Последствия для мирового рынка

Американские удары по острову Харк, которые произошли 14 марта, спровоцировали резкую дестабилизацию глобального энергетического рынка.

Сразу после сообщений об атаке цены на нефть марки Brent взлетели , преодолев психологически важную отметку в $104–105 за баррель. Если конфликт будет продолжаться или терминалы острова Харк получат серьезные повреждения, стоимость барреля может достичь $120.

Вывод из строя терминалов означает потерю 3–4% мировой морской торговли нефтью — объем, который практически невозможно оперативно компенсировать даже за счет резервных мощностей ОПЕК.

Атака на Харк спровоцировала Иран на ответные меры, что парализовало судоходство в Ормузском проливе. Страховые премии для танкеров выросли до рекордных уровней, а логистические маршруты вынужденно меняются, увеличивая сроки доставки и конечную стоимость топлива в Европе и Азии.

История острова Харк и прошлые атаки

История острова началась задолго до нефтяного бума.

Харк до нефтяной эпохи

В древние времена Харк служил перевалочным пунктом, убежищем и ориентиром для моряков, торговцев и религиозных общин.

Становление главного нефтяного терминала (1950–1970‑е)

Свое нынешнее значение остров начал приобретать с 1950-х годов. Тегеран тогда развивал систему трубопроводов, хабов и экспортной инфраструктуры, которая превратила Харк в главный пункт сбыта сырой нефти с крупных континентальных месторождений.

Здесь были построены первые современные нефтеперерабатывающие заводы, уже к 1970-м остров обеспечивал до 90% экспорта иранской нефти.

Ирано-иракская война и уязвимость острова

Во время ирано-иракской войны (1980–1988) Харк неоднократно подвергался атакам. Иракские ВВС наносили удары по нефтяным терминалам, пытаясь парализовать иранскую экономику.

Тогда Тегерану стало ясно: Харк — критически важный, но крайне незащищенный объект.

Мнения и прогнозы экспертов

Масштабной сухопутной операции США в настоящее время не будет, сказал РИА Новости инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин. Такие операции готовятся как минимум за год.

© Morteza Nikoubazl Баннер в Тегеране

"Не исключаю, что морпехи США могут быть задействованы для захвата иранского острова Харк, <...> а его захват практически остановит иранский экспорт углеводородов. Кроме того, США смогут осуществлять контроль почти всех морских путей с острова в Персидском заливе", — сказал Блохин.

"В Вашингтоне и столицах по всему миру власти готовятся к гораздо более затяжному кризису, чем ожидалось. <...> Нестабильность на Ближнем Востоке и боевые действия могут продлиться до сентября, даже если война перейдет в фазу конфликта низкой интенсивности", — отмечает издание Axios.