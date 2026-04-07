03:53 07.04.2026
Военные специалисты из 41 страны обсудят ситуацию в Ормузском проливе

Иранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Великобритания во вторник проведет конференцию в дистанционном формате, в которой примут участие военные специалисты из 41 страны для обсуждения безопасного использования Ормузского пролива после завершения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times.
Ранее более 30 стран, включая Британию, заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Великобритания во вторник проведет конференцию, в которой примут участие военные специалисты из более чем 40 стран, предназначенную для обсуждения безопасного использования Ормузского пролива после завершения конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении газеты.
Встречу планируется провести на базе командного центра Нортвуд на севере Лондона. В конференции примут участие Франция, Германия, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Газета пишет, что совещание планируется провести в формате видеоконференции, основной задачей будет определение "подходящих мер" для международной коалиции, действующей независимо от НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
