Солнцев: новую модульную поликлинику открыли в Оренбурге
12:20 07.04.2026
Солнцев: новую модульную поликлинику открыли в Оренбурге

Новая модульная поликлиника открылась в Промышленном районе Оренбурга

УФА, 7 апр – РИА Новости. Новую модульную поликлинику, возведенную по национальному проекту и народной программе "Единой России", открыли в Промышленном районе Оренбурга, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.
"Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" и народная программа "Единой России" закрыли ещё одну важную задачу – сегодня мы открыли новую модульную поликлинику в Оренбурге", - сообщил руководитель региона.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту
1 декабря 2025, 14:07
Евгений Солнцев рассказал, что объект возведён взамен старого аварийного здания. Это долгожданное событие для всего Промышленного района областного центра. Более 13 тысяч человек теперь будут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.
Поликлиника площадью 540 квадратных метров рассчитана на 150 посещений в смену. Здесь оборудованы доврачебный, смотровой, процедурный, прививочный кабинеты, сообщил губернатор Оренбургской области.
Глава Оренбуржья отметил, что в новой поликлинике предусмотрены условия и для маломобильных граждан, решён кадровый вопрос.
"С пациентами будут работать опытные специалисты: восемь участковых врачей-терапевтов, два лор-врача, эндокринолог, офтальмолог, уролог, дерматолог и хирург. Наша задача – усилить работу профилактического направления. В фокусе особого внимания – диспансеризация населения. Уверен, жители оценят новое медицинское учреждение и, главное, заботу и внимание со стороны персонала", - рассказал Евгений Солнцев.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр
1 декабря 2025, 14:36
 
Оренбургская область, Оренбург, Евгений Солнцев, Поликлиника
 
 
