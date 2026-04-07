Солнцев: новую модульную поликлинику открыли в Оренбурге

УФА, 7 апр – РИА Новости. Новую модульную поликлинику, возведенную по национальному проекту и народной программе "Единой России", открыли в Промышленном районе Оренбурга, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.

"Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" и народная программа "Единой России" закрыли ещё одну важную задачу – сегодня мы открыли новую модульную поликлинику в Оренбурге", - сообщил руководитель региона.

Евгений Солнцев рассказал, что объект возведён взамен старого аварийного здания. Это долгожданное событие для всего Промышленного района областного центра. Более 13 тысяч человек теперь будут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

Поликлиника площадью 540 квадратных метров рассчитана на 150 посещений в смену. Здесь оборудованы доврачебный, смотровой, процедурный, прививочный кабинеты, сообщил губернатор Оренбургской области.

Глава Оренбуржья отметил, что в новой поликлинике предусмотрены условия и для маломобильных граждан, решён кадровый вопрос.