Европа рискует выйти проигравшей из финансового кризиса, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Если Европа быстро не поменяет политику, она рискует выйти проигравшей и из финансового, и из энергетического кризисов, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Вторая пандемия". Иран толкает Европу в бездну
По его словам, решение продолжать санкционную политику и "вводить все новые и новые санкции" против России "равносильно самоубийству".
"Если это продолжится, сначала резко взлетят цены на энергоносители, а затем истощатся и их европейские резервы", - подчеркнул Орбан.
Венгерский премьер ранее заявил, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.