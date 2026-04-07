Европа рискует выйти проигравшей из финансового кризиса, заявил Орбан
19:02 07.04.2026
Европа рискует выйти проигравшей из финансового кризиса, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Если Европа быстро не поменяет политику, она рискует выйти проигравшей и из финансового, и из энергетического кризисов, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Предстоящие годы будут непростыми, Европе угрожают одновременно финансовый и энергетический кризисы... Если Европа быстро не изменится, она выйдет из обоих кризисов проигравшей", - сказал Орбан, выступая на массовом мероприятии в Будапеште по случаю Дня венгерско-американской дружбы.
По его словам, решение продолжать санкционную политику и "вводить все новые и новые санкции" против России "равносильно самоубийству".
"Если это продолжится, сначала резко взлетят цены на энергоносители, а затем истощатся и их европейские резервы", - подчеркнул Орбан.
Венгерский премьер ранее заявил, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
