Европа рискует выйти проигравшей из финансового кризиса, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Если Европа быстро не поменяет политику, она рискует выйти проигравшей и из финансового, и из энергетического кризисов, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Предстоящие годы будут непростыми, Европе угрожают одновременно финансовый и энергетический кризисы... Если Европа быстро не изменится, она выйдет из обоих кризисов проигравшей", - сказал Орбан , выступая на массовом мероприятии в Будапеште по случаю Дня венгерско-американской дружбы.

По его словам, решение продолжать санкционную политику и "вводить все новые и новые санкции" против России "равносильно самоубийству".

"Если это продолжится, сначала резко взлетят цены на энергоносители, а затем истощатся и их европейские резервы", - подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер ранее заявил, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива.