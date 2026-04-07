МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если на парламентских выборах в стране 12 апреля победит нынешний премьер-министр Виктор Орбан, считает глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Скорее всего, право голоса Венгрии (в Совете ЕС - ред.) будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита. У меня нет точных временных рамок, но, скорее всего, это произойдет очень скоро после выборов", - заявил газете "Известия" Товери.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
