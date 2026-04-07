10:00 07.04.2026

ОК запустили раздел с бесплатными мероприятиями для старшего поколения

© Фото : Пресс-служба ОК
Одноклассники запустили раздел Афиша с мероприятиями для пользователей старшего возраста. Он помогает находить события в регионе — занятия по здоровью и спорту, творческие встречи, обучение, экскурсии и другие активности, связанные с программами активного долголетия и центров общения старшего поколения.
Пользователи могут выбрать интересующее мероприятие, открыть его описание и записаться на него бесплатно — напрямую в ОК или на сайте организатора.
Сейчас сервис доступен в 16 регионах, от Калининградской области до Хабаровского края. Пользователи ОК из этих регионов могут изучить актуальный календарь ближайших мероприятий: мастер‑классы, театральные события, экскурсии, спортивные занятия, встречи "серебряных" волонтеров и другие форматы досуга и общения.
"Мы видим, что программы активного долголетия помогают людям старшего возраста поддерживать социальные связи. Одноклассники — площадка, где многие из них ежедневно общаются и читают новости. Поэтому мы собрали региональные афиши в привычном формате внутри соцсети, чтобы пользователям было проще узнавать о событиях рядом с домом", комментирует директор по продукту ОК Александр Москвичев.
Афиша интегрирована в тематические группы программ: пользователи могут открыть календарь событий, перейти к описанию мероприятия, записаться и поставить напоминание.
В ближайшие месяцы ОК планируют расширить раздел на другие регионы, а также развивать его функциональность.
 
