Рядом со школой в Великой Знаменке не было военных объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Рядом со школой в селе Великая Знаменка, по которой ВСУ нанесли удар, нет военных объектов, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.
«
"Рядом со школой нет военных объектов, в момент атаки военных в районе не было", - сказали в департаменте.
По данным департамента, обстрел села со стороны ВСУ продолжался более пяти часов.
"ВСУ целенаправленно убивали тех, кто пытался оказаться помощь детям, бесчеловечно нанося удары по спасателям, машинам скорой помощи, обычным гражданам", - сказали в департаменте.
22 июня 2022, 17:18