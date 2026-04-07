Власти Швеции хотят отменить постоянный вид на жительство для беженцев - РИА Новости, 07.04.2026
11:09 07.04.2026 (обновлено: 12:19 07.04.2026)
Власти Швеции хотят отменить постоянный вид на жительство для беженцев

Флаг Швеции в Стокгольме
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство Швеции намерено отменить предоставление постоянного вида на жительство просителям убежища, сообщило министерство юстиции королевства.
"Правительство предлагает исключить из закона об иностранцах возможность предоставления постоянного вида на жительство определенным категориям иностранцев", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Как уточняет минюст, изменения в законодательстве будут касаться предоставления постоянного вида на жительство лицам, ищущим убежище. По словам ведомства, цель состоит в том, чтобы сократить миграцию, связанную с предоставлением убежища, а также создать лучшие условия для интеграции и уменьшить социальную изоляцию.
Ожидается, что законодательные изменения вступят в силу 12 июля.
