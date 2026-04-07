В ОП предложили расширить услуги социальных нянь на одиноких родителей - РИА Новости, 07.04.2026
03:37 07.04.2026 (обновлено: 13:14 07.04.2026)
В ОП предложили расширить услуги социальных нянь на одиноких родителей

Горожане во время прогулки. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Услуги социальных нянь в России необходимо распространить на одиноких родителей и семьи, где родители имеют инвалидность, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«
"Я считаю, что стоило бы расширить услуги социальных нянь на разные категории семей. Там, где родители имеют инвалидность - они тоже нуждаются в такой поддержке. Это также семьи, у которых ребенка или детей воспитывает один родитель", - сказал Рыбальченко.
Исследование клеток ДНК - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Родители в будущем смогут "смоделировать" ребенка, заявил глава РАН
3 апреля, 03:54
По его словам, сейчас такая поддержка доступна в основном многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и ряду других категорий, однако перечень получателей следует расширить, как и число регионов, которые ввели услуги социальной няни.
«
"Сейчас услуги социальных нянь оказываются кратковременно на дому, это два-три раза в неделю не более двух-трех часов. Но стоило бы предусмотреть и услуги полного дня, а также оказывать услуги не только на дому, но и в центрах социального обслуживания или в многофункциональных семейных центрах", - добавил Рыбальченко.
Эксперт отметил, что такой подход позволит организовать уход сразу за группой детей, что сделает услугу более доступной и снизит ее стоимость. Он добавил, что подобные практики уже применяются в отдельных регионах, в частности в Москве, и для их масштабирования необходимо внести изменения в федеральные нормативные документы.
Семья - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
В СПЧ предложили предоставлять семьям с детьми бесплатное жилье в соцнайм
21 марта, 03:55
 
